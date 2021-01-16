Металлург Мг
Завершено
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15:00
16.01.21
Arena Metallurg
Салават Юлаев
КХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Металлург Магнитогорск - Салават Юлаев

Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Металлург Мг – Салават Юлаев на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Металлург Мг и Салават Юлаев и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Металлург Мг и Салават Юлаев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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