Сочи
1-й период
1
-
0
17:30
16.01.21
Большой ледовый дворец
Витязь
    КХЛ • Регулярный
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    Перед матчем

    Сочи - Витязь

    Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Сочи – Витязь на Eurosport.ru! 16 января 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сочи и Витязь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Сочи и Витязь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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