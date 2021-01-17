Динамо Москва
    -
    17:30
    17.01.21
    VTB Arena
    Сибирь
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Динамо Москва - Сибирь

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Динамо Москва – Сибирь на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Москва и Сибирь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Москва и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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