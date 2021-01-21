Ак Барс
    -
    19:00
    21.01.21
    Tatneft Arena
    Локомотив
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Ак Барс - Локомотив

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Ак Барс – Локомотив на Eurosport.ru! 21 января 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ак Барс и Локомотив и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ак Барс и Локомотив, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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