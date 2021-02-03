Торпедо НН
    -
    19:00
    03.02.21
    КРК "Нагорный"
    Витязь
      КХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Торпедо НН - Витязь

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Торпедо НН – Витязь на Eurosport.ru! 3 февраля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торпедо НН и Витязь и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Торпедо НН и Витязь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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