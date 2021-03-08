Трактор
    -
    22:00
    08.03.21
    Арена «Трактор» им. Валерия Белоусова
    Салават Юлаев
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Трактор - Салават Юлаев

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Трактор – Салават Юлаев на Eurosport.ru! 8 марта 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Трактор и Салават Юлаев и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Трактор и Салават Юлаев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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