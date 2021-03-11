ЦСКА
    -
    2:00
    11.03.21
    Арена ЦСКА
    Спартак
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      ЦСКА - Спартак

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем ЦСКА – Спартак на Eurosport.ru! 11 марта 2021 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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