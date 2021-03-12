Барыс
    -
    16:30
    12.03.21
    Арена «Барыс»
    Металлург Мг
      КХЛ • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Барыс Астана - Металлург Магнитогорск

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Барыс – Металлург Мг на Eurosport.ru! 12 марта 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барыс и Металлург Мг и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барыс и Металлург Мг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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