ЦСКА
    -
    1:00
    14.04.21
    Арена ЦСКА
    СКА
      КХЛ • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      ЦСКА - СКА

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем ЦСКА – СКА на Eurosport.ru! 14 апреля 2021 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и СКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и СКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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