ЦСКА
    -
    19:30
    20.04.21
    Арена ЦСКА
    Авангард
      КХЛ • Финал
      Календарь
      Перед матчем

      ЦСКА - Авангард

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем ЦСКА – Авангард на Eurosport.ru! 20 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Авангард и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Второй матч финальной серии Кубка Гагарина – ЦСКА и «Авангард»! При каком счете команды переедут в Балашиху – 2-0 или 1-1? От этого зависит исход решающих встреч за главный трофей в хоккее России.