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Перед матчем
ЦСКА - Авангард
Хоккей, КХЛ. Следите за матчем ЦСКА – Авангард на Eurosport.ru! 26 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Авангард и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ЦСКА и Авангард, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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А здесь вы сможете освежить события вчерашнего триллера – на льду было о-о-очень горячо 🔥🔥🔥.
ЦСКА и «Авангард» дарят отличный финал Кубка Гагарина. Серия уже затянулась минимум на шесть матчей, а прошлая игра – настоящий праздник хоккея. Надеемся, что команды сохранили эмоции на третью игру в Москве. Присоединяйтесь к прямой трансляции на Eurosport.ru и смотрите финал Кубка Гагарина вместе с нами!