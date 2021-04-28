Авангард
    -
    19:00
    28.04.21
    Арена «Балашиха» им. Юрия Ляпкина
    ЦСКА
      КХЛ • Финал
      Календарь
      Перед матчем

      Авангард - ЦСКА

      Хоккей, КХЛ. Следите за матчем Авангард – ЦСКА на Eurosport.ru! 28 апреля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Авангард и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Авангард и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Авангард» прибил ЦСКА в пятом матче и остался в шаге от победы в Кубке Гагарина. Справятся ли «омские ястребы» в шестой игре или отложат разборку за трофей до решающей встречи?