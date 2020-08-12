Ранее президент РФ объявил, что в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, почему некоторые лидеры его команды пропустили контрольный матч с «Авангардом».

«Лидеры команды пропустили матч из-за болезни. Не так страшно все с ними, не драматизируйте. Вернутся ли они в строй к началу сезона? Ну вы же видели, что вчера Владимир Владимирович Путин сказал, что у нас есть вакцина. Так что все будут живы и здоровы. Воробьев также пропустил матч из-за болезни», – цитирует Крикунова «Чемпионат».

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Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября игрой московского ЦСКА и казанского «Ак Барса».

11 августа Владимир Путин объявил , что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.

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