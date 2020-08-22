По данным ЦИК, президентские выборы от 9 августа с результатом в 80 процентов выиграл Лукашенко. В штабе его главной соперницы, Светланы Тихановской, заявляют о многочисленных фальсификациях. Протесты длятся почти две недели, на крупнейших предприятиях начались забастовки.