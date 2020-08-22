Гендиректор минского «Динамо»
Фото: Other Agency
Своеобразный способ выразить поддержку президенту.
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поучаствовал в акции в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сообщает Pressball, в интернете появилось видео, на котором функционер, сидя в салоне автомобиля, распивает водку «Президент» под трек «Саня останется с нами».
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- Минское «Динамо» выступает в КХЛ.
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