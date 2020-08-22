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Pressball: гендир минского «Динамо» распивал водку «Президент» под песню в поддержку Лукашенко

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Гендиректор минского «Динамо»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 7 минут

Своеобразный способ выразить поддержку президенту.

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поучаствовал в акции в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщает Pressball, в интернете появилось видео, на котором функционер, сидя в салоне автомобиля, распивает водку «Президент» под трек «Саня останется с нами».

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  • Минское «Динамо» выступает в КХЛ.

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