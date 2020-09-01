Что с ЦСКА и потолком?

Самым предсказуемым явлением в мировом хоккее последних лет было доминирование армейского дуэта на Западе КХЛ. Возможно, в 2018-м лига постановила начислять за победу не три, а два очка, чтобы отрыв ЦСКА и СКА не был настолько устрашающим.

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Последние сезоны даже внутри дуополии образовался перекос в пользу москвичей, но вот случилась весна-2020. В марте пандемия оставила красно-синих без крайне вероятного второго Кубка Гагарина подряд, а в апреле в НХЛ отчалили основной вратарь Илья Сорокин, лучший бомбардир Кирилл Капризов, экс-лучший бомбардир Михаил Григоренко и 20-летний Александр Романов, который не успел стать столпом обороны, но прогрессировал с космической скоростью. То есть чемпион потерял минимум одну звезду в каждой линии, а новички вроде возрастного Андрея Локтионова и сексиста из «Кэпиталс» Брендана Липсика равноценной заменой, вероятно, не считаются даже в самом клубе.

Во многом не слишком бурный поиск замен ушедшим хоккеистам связан с новым потолком зарплат. Возможно, мартовская новость о том, что отныне кэпхит будет жестким для всех, была встречена с иронией, однако серьезные обновления составов почти всех топ-команд КХЛ и инсайды об очень тяжелых переговорах между клубами и звездами (например, между Мозякиным и «Магниткой»), вынужденными принять понижение оклада, намекают – работает!

Пережитые ЦСКА потери в НХЛ или даже в Восточной конференции КХЛ мгновенно понизили бы котировки любого клуба, но в случае красно-синих из утверждения «намного сильнее всех остальных» просто исчезнет первое слово. Москвичи по-прежнему фавориты, но их условный невыигрыш Кубка Континента в регулярке и вылет после второго раунда плей-офф уже не покажутся мегасенсацией.

«Йокерит»: когда, если не сейчас?

Хотя КХЛ с самого основания обладает интернациональным составом, лишь раз за 12 сезонов не русская команда была хоть как-то близка к Кубку Гагарина. В 2014-м пражский «Лев» на пару с «Магниткой» выдали лучший финал в истории лиги, но на седьмой матч чехов не хватило (4:7), а уже через пару месяцев команда прекратила существование.

С тех пор иностранные клубы приходили и уходили, терпели бедствия разного масштаба, и лишь финский «Йокерит» стабильно оправдывал международный статус КХЛ. Однако даже финал конференции и реальная борьба с Биг-2 оказались недостижимой планкой: всего три выигранных матча в трех сериях с ЦСКА.

О проблемах чемпионов Кубка Гагарина сказано выше. Но не менее загадочен и другой гранд. СКА летом тоже потерял нескольких важных хоккеистов, главный уход – защитник Артем Зуб, который попробует покорить НХЛ с «Оттавой». Ключевая же перемена – появление Валерия Брагина. Валерий Николаевич влюбил болельщиков работой с молодежной сборной России (в основном – по уже давнему Баффало-2011, который сильно зеркалится слитым финалом-2020), а вот его короткий период в ЦСКА вспоминать не любят. По уже доброй традиции Брагин будет совмещать СКА со взрослой сборной и лепить в Питере донорскую команду для «красной машины».

Йессе Йоэнсуу (слева) и Лукас Бенгтссон в матче СКА – «Йокерит» Фото: Getty Images

А вот «Йокерит» летом избежал глобальных потрясений и сохранил основных лидеров. Сильно поможет на старте сезона камбэк самого крутого юниора в истории КХЛ Эли Толванена, правда, со стартом тренировочного лагеря НХЛ юный финн все равно вернется в «Нэшвилл». В таких условиях «шуты» реально могут отнять у СКА лидерство в дивизионе Боброва, а там и сразиться за финал Кубка Гагарина. Но есть важная загвоздка. Ситуация в мире по-прежнему непредсказуема, велика вероятность, что первые домашние матчи «Йокерит» проведет не дома (Рига – потенциальный вариант). Будет неприятно, если финский поход за трофеями провалится не по спортивным причинам.

Затащит ли Квартальнов в плей-офф?

С приходом Стефана да Косты и Найджела Доуса и без того мощный «Ак Барс» закрыл интригу на Востоке на время регулярного чемпионата. А вот с Кубком Гагарина не все так очевидно, и виной тому главный тренер.

Дмитрий Квартальнов отлично создает и перестраивает команды глобально, но плохо справляется со стрессовыми ситуациями, когда нужно вытаскивать отдельные матчи и серии. Его ЦСКА три года штамповал Кубки Континента и оглушительно проигрывал в плей-офф. Вылет от «Локомотива» в 2017-м окончательно разочаровал москвичей. Квартальнов отправился как раз в Ярославль, с которым дважды обеспечил СКА очень легкие серии. Остановка плей-офф-2020 не позволила Дмитрию Вячеславовичу снять личное проклятие.

Дмитрий Квартальнов и игроки ХК «Ак Барс» Фото: Getty Images

Легкий проход светит казанцам максимум в первом раунде – круг претендентов на Востоке пошире. «Ак Барс» коварно украл у «Автомобилиста» лучшего бомбардира Доуса, но и без него атака екатеринбуржцев внушает. Омско-подмосковный «Авангард» после неудачного сезона заметно обновился и превосходно провел предсезонные матчи, а его главной звездой остается тренер-обладатель Кубка Стэнли Боб Хартли.

Четвертым конкурентом видится «Металлург» Ильи Воробьева, для которого, как и для Квартальнова, настал час икс. На старте карьеры Воробьев принес Магнитогорску Кубок Гагарина-2016 и финал год спустя. Но та команда была создана еще Майком Кинэном. Уже к ноябрю 2017-го она развалилась настолько, что Воробьева попросили. Дальше был неудачный сезон-2018/19 – его СКА слил в финале Запада ЦСКА (другим командам Питер не смог бы проиграть даже намеренно), а суперзвездная сборная России (Овечкин, Кузнецов, Малкин, Кучеров, Василевский!!!) споткнулась на ЧМ о Финляндию с основой из локальной лиги. Возвращение в Магнитогорск тоже вышло горьким – 1-4 от «Барыса». Из всех традиционных фаворитов «Металлург» пережил наимасштабнейшие изменения – пять новых защитников, вратарь Юхо Олкинуора в конкуренты Василию Кошечкину и много новых форвардов, включая именитых Николая Прохоркина и Сергея Плотникова. На бумаге команда очень сильная, а на деле – увидим.

Вернется ли Илья Ковальчук?

Илья Ковальчук в «Вашингтон Кэпиталс» Фото: Getty Images

Два года назад Илья Ковальчук покидал Россию в ранге одной из главных звезд КХЛ и олимпийского чемпиона ради одной цели – взять Кубок Стэнли. Но к ее достижению Кови был так же далек, как если бы остался в Питере.

В плей-офф-2020 Ковальчук был не худшим, но одним из самых незаметных в составе «Кэпиталс». Если в первых матчах предварительного раунда опытнейший вингер проводил на льду 15-17 минут, то на финише серии с «Айлендерс» его время рухнуло до 10-13. За все пять игр с «островитянами» Илья лишь раз бросил по воротам.

Да, самому Ковальчуку резона возвращаться в Россию нет. Но еще меньше причин для клубов НХЛ связываться с 37-летним крайне нестабильным хоккеистом. Иное дело – дома: сейчас Илью активно связывают с «Авангардом». Главный тренер «ястребов» Хартли пять неполных сезонов тренировал «Атланту Трэшерс» с Ковальчуком в главной роли – а уже в 2018-м сам хоккеист способствовал появлению Хартли в Омске. Опыт Ковальчука не помог «Лос-Анджелесу», «Монреалю» и «Вашингтону», но когда-то помог СКА. Повторится ли история с «ястребами»?

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