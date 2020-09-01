18 августа его госпитализировали в одну из больниц Праги – специалист испытывал боли в животе, а в последние дни ему резко стало хуже. Конкретная причина смерти не называется. «Хотел бы от всей души поблагодарить отца за все, что он сделал для других», – цитирует сына Ржиги Isport.