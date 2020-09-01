Скончался бывший тренер сборной Чехии Милош Ржига.
18 августа его госпитализировали в одну из больниц Праги – специалист испытывал боли в животе, а в последние дни ему резко стало хуже. Конкретная причина смерти не называется. «Хотел бы от всей души поблагодарить отца за все, что он сделал для других», – цитирует сына Ржиги Isport.
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- Ржига дважды вывел «Спартак» в 1/4 финала Кубка Гагарина – лучший результат клуба за время выступлений в КХЛ.
- Последним местом работы специалиста стала сборная Чехии – он вывел команду в полуфинал прошлого чемпионата мира.
- Ржига возглавлял несколько российских клубов – «Спартак» (2007-2010), подмосковный «Атлант» (2010-2011), СКА (2011-2012), омский «Авангард» (2013-2014).
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