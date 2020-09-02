Казанский «Ак Барс» в овертайме победил ЦСКА со счетом 3:2 в матче за Кубок Открытия сезона-2020/21 КХЛ, встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (26-я минута), Джастин Азеведо (54) и Дмитрий Воронков (62). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (1-я минута) и Антон Слепышев (43). Саморуков стал автором самого быстрого гола в матчах за Кубок Открытия: чтобы забросить шайбу ему потребовалась 51 секунда.