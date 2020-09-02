Казанский «Ак Барс» в овертайме победил ЦСКА со счетом 3:2 в матче за Кубок Открытия сезона-2020/21 КХЛ, встреча прошла на «ЦСКА-Арене».
В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (26-я минута), Джастин Азеведо (54) и Дмитрий Воронков (62). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (1-я минута) и Антон Слепышев (43). Саморуков стал автором самого быстрого гола в матчах за Кубок Открытия: чтобы забросить шайбу ему потребовалась 51 секунда.
КХЛ
Скончался бывший тренер «Спартака» и сборной Чехии Ржига
- Кубок Открытия обычно разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата.
- Если оба титула выигрывает одна команда, то в Кубке Открытия принимает участие финалист Кубка Гагарина.
- Так как плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса, КХЛ приняла решение провести стартовый матч регулярного чемпионата между победителями конференций.
НХЛ
Кучеров получил клюшкой в лицо от Хары и не доиграл матч с «Бостоном»
КХЛ
Возвращение Ковальчука и перерыв в гегемонии армейцев. Интриги КХЛ