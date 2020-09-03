Финский «Йокерит» отказался от выездного матча с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Сперва команда объявила, что полетит на игру и проведет в Беларуси всего восемь часов. Отправление было запланировано на 13:00 по местному времени. Но команда так и не появилась в аэропорту, а рейс Finnair в Минск был отменен.
По информации Italehti, «Йокерит» не планирует вылетать в Минск. Ранее поездку не поддерживали болельщики из-за жесткой реакции белорусских властей на протесты.
Вскоре отмену матч подтвердил официальный сайт КХЛ: «Матч «Динамо» Минск – «Йокерит», запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах Лига сообщит дополнительно».
- Матч минского «Динамо» и «Йокерита» должен был состояться 3 сентября в 18:10. Финский клуб просил минчан перенести матч на другую дату, но получил отказ.
- Протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов. По официальным данным их выиграл Александр Лукашенко, но оппозиция настаивает на масштабных фальсификациях.