Финские медиа назвали причины отказа «Йокерита» от выездного матча с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

По информации Jatkoaika, хоккеисты получали из Беларуси угрозы расправы и предпочли не лететь в Минск из-за опасений за свои жизни.