Финские медиа назвали причины отказа «Йокерита» от выездного матча с минским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
По информации Jatkoaika, хоккеисты получали из Беларуси угрозы расправы и предпочли не лететь в Минск из-за опасений за свои жизни.
КХЛ
❌ «Йокерит» не вылетел в Беларусь на матч с минским «Динамо»
- Матч минского «Динамо» и «Йокерита» должен был состояться 3 сентября в 18:10. КХЛ официально подтвердила отмену.
- 9 августа, после президентских выборов, в Беларуси начались протесты против власти. По официальным данным выборы выиграл Александр Лукашенко, но оппозиция настаивает на масштабных фальсификациях.
КХЛ
Возвращение Ковальчука и перерыв в гегемонии армейцев. Интриги КХЛ
КХЛ
Pressball: гендир минского «Динамо» распивал водку «Президент» под песню в поддержку Лукашенко