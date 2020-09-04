4 сентября ХК «Сочи» представил новый комплект игровых свитеров на сезон КХЛ-2020/21: домашний, гостевой и альтернативный варианты.

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Основные цвета изменились с морского на бирюзовый. Новые свитера, по мнению некоторых болельщиков, слегка напоминают джерси «Сан-Хосе Шаркс» из НХЛ.

«Круто, копи-паст джерси «Сан-Хосе» с тигром на груди. Как оригинально».

«Это «Шаркс» в прямом смысле».

«Мне кажется, где-то я уже это видел». – пользователь добавил гифку с надписью «Я не вор, я заемщик».

В прошлом сезоне «Сочи» выглядел так:

«Сочи» начал новый сезон 4 сентября матчем против ЦСКА.

В сезоне-2019/20 «Сочи» финишировал девятым на Западе и не попал в плей-офф.

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