Традиционный вынесенный матч КХЛ в сезоне-2020/21 состоится в Иерусалиме, между собой встретятся ЦСКА и «Авангард».

«Игра пройдет в Иерусалиме 10 декабря между ЦСКА и «Авангардом», – заявил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

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Также сообщается, что матч пройдет на баскетбольном стадионе вместимостью в 10 тысяч человек – об этом сказал президент израильского клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин, ранее возглавлявший Федерацию хоккея Израиля.

В предыдущие сезоны вынесенные матчи КХЛ проходили в Вене (Австрия), Цюрихе и Давосе (Швейцария).

Розыгрыш КХЛ-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.

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