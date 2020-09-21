В декабре 2019-го на чешский МЧМ приехала едва ли не сильнейшая российская молодежка за 15 лет (уж точно – с 2011-го), а главной звездой считался ее самый юный игрок. На талантливых вратарей в десятые Россия была особенно богата (Василевский, Сорокин, Григорьев, Самсонов – потрясающая преемственность), но такого раскрученного, как Ярослав Аскаров, пожалуй, еще не было.

Пятью месяцами ранее Ярослав все в той же Чехии блестяще отыграл Мемориал Ивана Глинки и принес России первое золото с 1996-го, в ноябре дебютировал в КХЛ за СКА победно и рекордно (самый молодой стартовый кипер в истории лиги), а североамериканские скауты в один голос признавали Аскарова самым талантливым вратарем на драфте НХЛ-2020. К несчастью, на дебютном МЧМ 17-летний проспект разочаровал и драматичный финал против Канады посмотрел со скамейки. Болельщики скидки на возраст не делали, и если Ярослав читал в январе комментарии под хоккейными новостями, то точно узнал о себе много нового.

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Остаток сезона Аскаров отыграл в фарме СКА, но летом вернулся в первую команду – ее как раз принял бывший тренер молодежки Валерий Брагин. Впрочем, даже он не спешил доверять важнейший пост едва справившему совершеннолетие киперу. Момент истины наступил 15 сентября в матче с «Авангардом». Александр Самонов неудачно вошел в игру, пропустил три шайбы подряд и на 16-й минуте уступил место Ярославу. Аскаров отразил 14 бросков из 15 и почти помог СКА уйти от поражения: армейцы даже сравняли счет во втором периоде, но все равно остались без очков – 3:4.

Спустя два дня Аскаров вышел уже в старте и отнюдь не на рядовой матч: хотя СКА и московский «Спартак» находятся в разных весовых категориях, это противостояние все равно прочно входит в число самых статусных и важнейших в КХЛ. На трибунах в тот вечер восседали легенда обеих команд Илья Ковальчук и просто легенда Евгений Малкин. А главной звездой на арене все равно стал Аскаров. На старте второго периода он отразил буллит многоопытного Сергея Широкова – победителя ЧМ и Олимпийских игр.

И так не остановился: 33 сэйва и первый шатаут в лиге. В 18 лет (3 месяца и 1 день, если быть уж совсем точным)!

«Все равно считаю, что в атаке мы хорошо играли, где-то не повезло забить голы. Мы уже во втором периоде должны были вести в счете. И хорошо отстоял у СКА вратарь Ярослав Аскаров», – констатировал после дерби двух столиц коуч красно-белых Олег Знарок.

Еще через трое суток СКА с трудом победил «Торпедо» (2:1), а Аскаров снова разорвал несколькими яркими сэйвами, включая предотвращенный шедевр Данила Воеводина:

«В моменте с сэйвом Аскарова я хорошо убрал шайбу, но немного щиток не перекинул. Не ожидал, что вратарь вытащит, думал, просто в угол заведу. Он хорошо сыграл, молодец», – восторгался спустя часы форвард нижегородцев.

Драфт НХЛ-2020 состоится 6 октября. Даже пресловутый, но уже уходящий в прошлое русский фактор не должен помешать Ярославу уйти в первом раунде, а если он продолжит творить чудеса, то замахнется и на топ-10. Тем более, на Западе тоже следят за игрой юного юниора и все больше сходят с ума.

«Вероятно, Аскаров – самый атлетичный вратарь-проспект, которого я видел за последние годы. Просто вау!» – восхищается канадский скаут Жан-Себастьян Лекомт.

Своеобразное испытание на прочность Аскаров прошел после неудачного чемпионата мира с молодежкой. Теперь важно пройти второе – не потерять голову от собственной крутости.

Кстати, еще два крутых русских вратаря сражаются в финале Кубка Стэнли. Смотрите здесь:

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