Против сотрудника магнитогорского «Металлурга» завели уголовное дело за помощь хоккеистам в откупе от службы в армии.
По информации Znak.com, речь идет о 64-летнем администраторе Викторе Сухове, который ранее выступал за «Металлург», а потом работал в тренерском штабе клуба. Сообщается, что Сухов был посредником при передаче взяток военному комиссару Магнитогорска Андрею Житникову, который также находится под следствием за получение взяток от призывников.
Следствие настаивает, что подозреваемый мог передать по 100 тысяч рублей от трех хоккеистов – Алексея Береглазова, Александра Игошева и Павла Варфоломеева. Уголовное дело возбуждено по статье 291.1 УК РФ («Посредничество в даче взятки»).
- Все три хоккеиста ранее выступали за «Металлург».
- Сейчас Береглазов играет в «Авангарде», Игошев – в системе «Амура», Варфоломеев – в «Витязе».