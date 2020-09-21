Против сотрудника магнитогорского «Металлурга» завели уголовное дело за помощь хоккеистам в откупе от службы в армии.

По информации Znak.com, речь идет о 64-летнем администраторе Викторе Сухове, который ранее выступал за «Металлург», а потом работал в тренерском штабе клуба. Сообщается, что Сухов был посредником при передаче взяток военному комиссару Магнитогорска Андрею Житникову, который также находится под следствием за получение взяток от призывников.