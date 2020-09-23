Глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг будет тренером санкт-петербургского клуба на ближайшем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

Главный коуч питерской команды Валерий Брагин пропустит эту игру из-за болезни. Некоторые источники уточнили, что Брагин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, но в СКА сообщили о простуде экс-тренера молодежной сборной России. Он уже не появился на встрече с нижегородским «Торпедо» 20 сентября.

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Руководить армейцами из северной столицы будет старший тренер и помощник Брагина Андрей Козырев. Ассистентами на скамейке окажутся Ротенберг, а также Альберт Лещев и Лев Бердичевский, по основной работе занятые со СКА-1946 из МХЛ. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

Сайт Sport24 добавил, что помимо этой четверки в штаб на следующую игру войдут тренер-методист Ларс Юханссон и тренер по развитию хоккеистов Дэниэл Бохнер.

Также источники «Р-Спорта» уточнили, что СКА в матче с «Сибирью» выйдет преимущественно молодежным составом, поскольку у основы выявили COVID-19. Сколько хоккеистов заразилось коронавирусом, не сообщается.

СКА примет «Сибирь» в Санкт-Петербурге в 19:30 по московскому времени.

Роман Ротенберг работает вице-президентом питерского клуба с 2011 года. С 2015-го он также возглавляет штаб сборной России, а еще находится в должности вице-президента Федерации хоккея страны.

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