В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» произошел отличный кулачный бой.

В середине второго периода при счете 2:0 в пользу уфимцев два высоченных защитника договорились о драке. Алексей Семенов из «СЮ» (198 см) и белорус Олег Евенко из «Челябинска» (201 см) скинули краги после вбрасывания в зоне уфимского клуба и долго выцеливали момент для удара.

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Евенко первым пошел в наступление. Он подкатился к сопернику, схватил его за игровой свитер и сильно ударил кулаком в лицо с правой руки. Семенов тут же рухнул на лед, и в этот момент к хоккеистам подкатились лайнсмены. Обоих игроков разняли и отправили на скамейку для плохих парней. Им выписали по пять минут штрафа.

В конце второго периода «Трактор» сократил разницу, но затем пропустил решающую шайбу и уступил – 3:1 в пользу «Салавата».

Семенов и Евенко закончили матч с показателем полезности -1.

После этой игры «Салават Юлаев» возглавил таблицу Восточной конференции, «Трактор» остался на шестой позиции.

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