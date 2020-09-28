«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче КХЛ – 6:4.

В концовке второго периода форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев поскользнулся на шайбе и упал, но судьи усмотрели в эпизоде нарушение со стороны хоккеиста «Сибири» Виталия Меньшикова.

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Игрок должен был отправиться отдыхать на две минуты. «Автомобилист» уступал в счете 2:3, но уже играл в большинстве и при таких раскладах получил бы преимущество «5 на 3». Но Голышев объяснил судьям, что свалился по собственной неосторожности – арбитры отменили штраф Меньшикова.

Почти сразу после джентльменского поступка сам Голышев реализовал большинство и сравнял счет. В третьем периоде он добавил ассист, но его команда все же проиграла.

25-летний Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года – он всю карьеру играет в одном клубе.

Анатолий отличился в матче – он забросил шайбу на 40-й минуте.

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