«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче КХЛ – 6:4.
В концовке второго периода форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев поскользнулся на шайбе и упал, но судьи усмотрели в эпизоде нарушение со стороны хоккеиста «Сибири» Виталия Меньшикова.
Игрок должен был отправиться отдыхать на две минуты. «Автомобилист» уступал в счете 2:3, но уже играл в большинстве и при таких раскладах получил бы преимущество «5 на 3». Но Голышев объяснил судьям, что свалился по собственной неосторожности – арбитры отменили штраф Меньшикова.
Почти сразу после джентльменского поступка сам Голышев реализовал большинство и сравнял счет. В третьем периоде он добавил ассист, но его команда все же проиграла.
- 25-летний Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года – он всю карьеру играет в одном клубе.
- Анатолий отличился в матче – он забросил шайбу на 40-й минуте.