«Ситуация сложилась таким образом. Если вы изучали мою биографию, то я с трех лет в спорте, у меня отец тренер. Я всю свою жизнь занимаюсь всем вот этим спортивным, скажем так. Всю жизнь живу этим и в хоккее с десяти лет. Мне сейчас 39. 29 лет я в хоккее», – заявил Ротенберг.