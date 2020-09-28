Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг объяснил, почему именно он стал замещать Валерия Брагина, у которого диагностировали коронавирус.
«Ситуация сложилась таким образом. Если вы изучали мою биографию, то я с трех лет в спорте, у меня отец тренер. Я всю свою жизнь занимаюсь всем вот этим спортивным, скажем так. Всю жизнь живу этим и в хоккее с десяти лет. Мне сейчас 39. 29 лет я в хоккее», – заявил Ротенберг.
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Ротенберг станет тренером СКА из-за болезни Брагина («Р-Спорт»)
- В матче против «Ак Барса» Ротенберг выводил команду в качестве и.о.
- 19 хоккеистов основы внесены в список травмированных – по неподтвержденным сведениям медиа, у большинства диагностирован коронавирус.
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