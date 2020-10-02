В североамериканском хоккее генеральный менеджер – стандартная должность. Он формирует состав, отвечает за развитие команды, а задача тренера сводится к наработке сочетаний и тактике на матч. При этом генеральный менеджер в любой момент может уволить тренера. Со временем эта модель стала переходить и в российский хоккей. Если на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002-м Вячеслав Фетисов совмещал должности генерального менеджера и главного тренера, то спустя четыре года в Турине генеральным стал Павел Буре, а тренировал команду Владимир Крикунов.

Геннадий Величкин в «Металлурге», Максим Сушинский в «Авангарде», Леонид Вайсфельд в «Салавате» – постепенно в клубы КХЛ стали приходить авторитетные специалисты, которые управляли командой не со скамейки, а из кресла в вип-ложе. Но даже их авторитета не хватало, чтобы выйти из той или иной кризисной ситуации: все они покинули посты. Но в СКА и сборной России появился руководитель, который если когда-нибудь и уйдет, то только по собственному желанию.

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Роман Ротенберг – сын Бориса Ротенберга, младшего из двух братьев, занимавшихся самбо и дзюдо вместе с Владимиром Путиным. По материнской линии имеет финские (точнее, ингерманландские) корни. В Финляндии в 10 лет он начал заниматься хоккеем, но, в отличие от брата-футболиста, профессиональным игроком не стал. Неплохое образование в Лондоне и влияние отца помогли Роману устроиться в «Газпром экспорт», где он познакомился с Александром Медведевым, который в тот момент создавал КХЛ.

Началась эпоха, когда СКА и лига управлялись одними и теми же людьми. В клуб пришли большие деньги, началась скупка топовых игроков. Но Кубок Гагарина так и оставался мечтой: питерские армейцы не доходили даже до финала. Команду останавливал то подмосковный «Атлант», то московское «Динамо» Олега Знарка (в 2012-м в финале Запада особенно унизительно: в четырех матчах, в четвертом – 6:1), то «Локомотив». Болельщики других команд, не любившие СКА за политику денежных мешков и лояльность со стороны лиги, злорадствовали.

Иван Ургант, Роман Ротенберг и Илья Ковальчук Фото: Eurosport

В это время Ротенберг руководил дочерними структурами лиги, а в 2011-м получил должность вице-президента питерского клуба. Генеральным менеджером был Алексей Касатонов, но по факту главные вопросы решали председатель совета директоров Геннадий Тимченко и его зам Медведев, параллельно работавший президентом КХЛ. В 2014-м Касатонов ушел, должность генерального менеджера СКА осталась пустой, а Медведев уступил пост президента Дмитрию Чернышенко. В этот момент Роман Ротенберг стал первым вице-президентом ФХР. Следующей весной СКА выиграл Кубок Гагарина, а еще через насколько месяцев его дядя Аркадий, один из самых влиятельных людей в российском спорте, был избран председателем правления ФХР.

«Генеральный менеджер – должность, которая в России не работает. У нас все решает главный тренер. Основные обязанности в национальной команде возложены на Олега Знарка», – этими словами Ротенберг-старший, казалось, вернул российский хоккей к советской модели. Но не все так просто: рядом со Знарком, который вскоре получил оффер от СКА и начал совмещать работу в клубе и сборной, всегда находился Роман Ротенберг. На ЧМ-2015, еще до прихода Знарка в Питер, он скорее учился у Олега Валерьевича и особо не вмешивался в его работу, выполняя скорее маркетинговые функции. Например, запустил бренд «Красная машина»: по всей стране открылись магазины с мерчем сборной России. Но со временем Роман становился смелее, прекрасно понимая, что убрать его из сборной может только один человек – и это не Знарок.

По заветам дяди, Роман не взял должность генерального менеджера, которая действительно некоторым образом запятнана. Даже сейчас в СКА ее занимает не Ротенберг, а Андрей Точицкий. Должность Романа – руководитель штаба. Звучит как некая административная работа. Но с каждым сезоном она приобретала все больший вес. У СКА и сборной России теперь было не просто общее руководство – они превратились практически в единое целое. Ни одно изменение в составах обеих команд не происходило без согласования Ротенберга. Термин «базовый клуб сборной» прочно вошел в журналистский обиход и со временем стал звучать как диагноз. С тех пор попадание в СКА для российского хоккеиста – синоним билета в сборную.

Роман Ротенберг руководит игрой СКА Фото: Imago

Знарок и Ротенберг никогда не выносили конфликты на улицу – возможно, до поры они и не возникали, но было видно, что тренеру некомфортно некомфортно из-за давления молодого руководителя. Первые слухи о разногласиях пошли в декабре 2017-го: Роману не нравилось, как грубо коуч общался с прессой и окружением. Знарок – родной отец и защитник для игроков, а с остальными у него разговор короткий. Но увольнять его было нельзя: накануне Олимпиады такой шаг стал бы катастрофой.

Вулкан рванул сразу после Пхёнчхана. По одной из версий, Знаркок обиделся, что премии за золото положены только игрокам. По другой, после вылета в финале Запада от ЦСКА Ротенберг вошел в раздевалку СКА, начал критиковать игроков и тренеров, в ответ на что Знарок ответил ему в крайне грубой форме. По третьей, официальной, Олег Валерьевич просто устал. Как бы то ни было, после выполненной задачи терпеть друг друга они более не собирались.

С тех пор Роман Ротенберг – непререкаемый руководитель СКА и сборной. Он не просто меняет тренеров и игроков, он определяет направление развития команд. Воробьев, Кудашов, Брагин – нанимаемые им тренеры, которые кроме тренировочного процесса, формирования звеньев и игровых схем больше ни за что не отвечают. Да и тут они вынуждены слушать босса. Можно называть его должность как угодно, но в НХЛ это – самый что ни на есть генеральный менеджер.

Ротенберг – великолепный маркетолог. Выиграв Кубок Гагарина в 2017-м, он увидел, какой обструкции подвергся СКА из-за, мягко говоря, спорного судейства в финале с «Магниткой» и зариповского «устроили балет». А еще он увидел, как в России любят молодежку Валерия Брагина за ее характер и развеселые матчи. И теперь СКА – не клуб-миллионер, который «тащат судьи», а команда, растящая для основной сборной перспективных парней. И вот уже постепенно забываются все эти балеты. Да, с Кубками Гагарина придется подождать. Но Роман понял: имидж – не менее важная составляющая, чем трофеи.

На прошлой неделе состоялся самый сильный имиджевый ход Ротенберга. Валерий Брагин вместе с большей частью команды заболел коронавирусом, и чтобы не получать техническое поражение, на матчи с «Сибирью» и «Ак Барсом» СКА выставил молодежный состав. Исполнять обязанности главного тренера вышел лично Ротенберг. Он понимал, что проиграет. Но вышел на мостик и сделал это достойно. С «Ак Барсом» вышло еще мощнее – команда уступила лишь по буллитам. А потом и сам слег с болезнью. Красивая история. Правда, за ней последовала «гениальная» фраза про 29 лет в хоккее.

Можно по-разному относиться к действиям Романа Ротенберга – многие из них действительно неоднозначные. То, как СКА в прошлом сезоне ограбил «Витязь», не поддается цензурному описанию. Да и сборная при нем не радует большими победами – разве что, на кастрированной Олимпиаде. Но за годы работы вплотную с лучшими тренерами страны он прокачался – не только в менеджменте, но и непосредственно в хоккее. Остается верить в то, что этот прогресс продолжится. Другого руководителя в ближайшем будущем все равно не будет.

Еще немного о том, как Ротенберг рулит хоккеем:

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КХЛ «Я в хоккее 29 лет». Ротенберг – о том, почему он стал и.о. тренера СКА 28/09/2020 В 21:14