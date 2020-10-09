«Никогда не задумывался о том, где бы я сейчас был, если бы уехал в Канаду. Даже мыслей таких не было. Ни на секунду не пожалел о принятом решении. На драфте Канадской хоккейной лиги меня выбрали без моего ведома, ехать туда я не собирался. Среди моих знакомых по сборной хватает ребят, которые уехали за океан, но это их путь. Им по нему идти. Парням нравится – пусть играют, изучают культуру другой страны.