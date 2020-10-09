Нападающий СКА Василий Подколзин объяснил, почему остался в КХЛ и не стал играть в Северной Америке.

«Никогда не задумывался о том, где бы я сейчас был, если бы уехал в Канаду. Даже мыслей таких не было. Ни на секунду не пожалел о принятом решении. На драфте Канадской хоккейной лиги меня выбрали без моего ведома, ехать туда я не собирался. Среди моих знакомых по сборной хватает ребят, которые уехали за океан, но это их путь. Им по нему идти. Парням нравится – пусть играют, изучают культуру другой страны.

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Но я в России чувствую себя дома. Понимаешь, что ты здесь свой. Спокойно можешь поговорить с тренерским штабом на родном языке. Хоккей вокруг развивается, и ты вместе с ним», – цитирует 19-летнего Подколзина официальный сайт КХЛ.

  • В первом раунда драфта-2019 Подколзин был выбран «Ванкувером» под общим 10-м номером.
  • Василий играет за СКА с ноября 2018 года.

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