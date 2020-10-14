Хоккеист московского «Динамо» Даниил Тарасов попал в больницу с ножевым ранением – форвард получил его во время драки со своей бывшей девушкой Алиной Садековой.

Сообщается, что Тарасов отдыхал вместе с экс-герлфренд в ночь с 13 на 14 октября. Во время вечеринки между ними возник конфликт из-за ночного звонка новой девушки хоккеиста. Ссора на почве ревности закончилась для спортсмена ножевым ранением и ушибом плеча.

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«Прибывшие на место сотрудники скорой заметили, что Тарасов с Садековой перед скандалом немного выпили. В полицию Даниил обращаться не стал – сотрудникам полиции сказал, что претензий ни к кому не имеет», – сообщил телеграм-канал Baza.

В 2014-2015 гг. Тарасов выступал за клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

С 2015-го защищает цвета «Динамо».

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