Пока Европа следила за ссорой твиттеров футбольных «Барселоны» и «Ювентуса», в КХЛ разыгрывалась своя драма.
Началось все с того, что аккаунт партнера омского «Авангарда» «Газпромнефть» обвинил спонсирующую ЦСКА «Роснефть» в некоторой схожести рекламных роликов. Омичи негодования спонсора поддержали:
«А ЦСКА – молодцы, очень похоже получилось! В следующий раз получится повторить кадр в кадр».
Ответ последовал незамедлительно со стороны… «Ак Барса»! По версии казанцев, у соперников по Востоку самих рыльце в пушку.
«Серьезно, «Авангард»?»
Получилась самоподстава, поскольку омичи тут же отправили троллинг-команду из Казани на пенсию.
- ЦСКА с 36 очками возглавляет общую таблицу КХЛ.
- «Ак Барс» набрал 32 балла и лидирует в Восточной конференции. «Авангард» (29 баллов) уступает казанцам и «Автомобилисту».