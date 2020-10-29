Пока Европа следила за ссорой твиттеров футбольных «Барселоны» и «Ювентуса», в КХЛ разыгрывалась своя драма.

Началось все с того, что аккаунт партнера омского «Авангарда» «Газпромнефть» обвинил спонсирующую ЦСКА «Роснефть» в некоторой схожести рекламных роликов. Омичи негодования спонсора поддержали:

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«А ЦСКА – молодцы, очень похоже получилось! В следующий раз получится повторить кадр в кадр».

Ответ последовал незамедлительно со стороны… «Ак Барса»! По версии казанцев, у соперников по Востоку самих рыльце в пушку.

«Серьезно, «Авангард»?»

Получилась самоподстава, поскольку омичи тут же отправили троллинг-команду из Казани на пенсию.

ЦСКА с 36 очками возглавляет общую таблицу КХЛ.

«Ак Барс» набрал 32 балла и лидирует в Восточной конференции. «Авангард» (29 баллов) уступает казанцам и «Автомобилисту».

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