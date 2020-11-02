Футбольному клубу «Бутырка» пора открывать хоккейный филиал – реальный срок получил бывший игрок «Ак Барса», «Салавата», «Спартака» и других клубов Игорь Мусатов.
История тянется с 2018-го – в сентябре «Московский комсомолец» выстрелил инсайдом о том, что хоккеист обманул 25-летнего бизнесмена по фамилии Абелян более чем на 45 миллионов рублей. Вскоре информация подтвердилась официально – Мусатова объявили в федеральный розыск. Следствие заявило, что он продавал криптовалюту, которой у него не было.
«Сделка была назначена на конец февраля в офисе Мусатов. Хоккеист отказался проводить дела в другом месте. Позже помощник Мусатова Василий созвонился с бизнесменом, а сам спортсмен предупредил, что не сможет приехать. Предприниматель перевел 45 миллионов, а потом услышал, как помощник покинул офис через черный ход. Мусатов позже обещал разобраться в ситуации, но так и не перезвонил», – писал «МК».
Спортсмена задержали через год, в сентябре 2019-го. Он попался на драке в торговом центре «Времена года», а после установления личности был отправлен в СИЗО на время расследования.
2 ноября 2020-го Пресненский суд Москвы вынес итоговый вердикт. 33-летний Мусатов приговорен к четырем лет лишения свободы в колонии общего режима.
«Мусатов Игорь Максимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии», – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Именно такой срок запросило обвинение.
- Мусатов женат на олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой, у них есть сын.
- Хоккеист не впервые имеет проблемы с законом – он неоднократно участвовал в драках и дебошах.