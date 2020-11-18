Евгения Тихонова, жена хоккеиста «Ак Барса» Виктора Тихонова, рассказала в инстаграме о борьбе с анорексией. Девушка выложила архивное фото, на котором весит 42 кг.
«Я страдала анорексией и к этому моменту у меня были проблемы с желудком и сердцем. Меня спасла университетский доктор, которая насильно посадила под капельницу и объяснила, что меня ждет, если не начну правильно питаться. Сейчас я вешу 60 кг, на ногах мышцы, да и на руках тоже. Да и попа у меня сочная. И мне совершенно все равно, что про меня думают люди», – избавилась от комплексов Евгения.
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- Виктор Тихонов – внук и полный тезка знаменитого хоккейного тренера Виктора Тихонова.
- В 2015-м Тихонов перешел в клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс», но за океаном не заиграл.
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