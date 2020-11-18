«Я страдала анорексией и к этому моменту у меня были проблемы с желудком и сердцем. Меня спасла университетский доктор, которая насильно посадила под капельницу и объяснила, что меня ждет, если не начну правильно питаться. Сейчас я вешу 60 кг, на ногах мышцы, да и на руках тоже. Да и попа у меня сочная. И мне совершенно все равно, что про меня думают люди», – избавилась от комплексов Евгения.