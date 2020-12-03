Известный по выступлениям в КХЛ за ярославский «Локомотив» хоккеист Максим Афанасьев был оштрафован на 250 000 рублей за повторное вождение в пьяном виде. Инцидент произошел в июле, когда 22-летнего защитника поймали пьяным за рулем Toyota.
Прибор показал 0,61 мг/л алкоголя, сообщает телеграм-канал «Мутко Против». Оказалось, Афанасьев не в первый раз сел пьяным за руль: за полгода до этого он уже попадался полицейским.
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На хоккеиста было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в особом порядке в связи с тем, что парень признал свою вину.
- Большую часть взрослой карьеры Афанасьев провел в ярославском «Локомотиве», а в ноябре этого года подписал контракт с воронежским клубом ВХЛ «Буран».
- Всего в 91 матче КХЛ он набрал 13 (2+11) очков.
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