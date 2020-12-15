Российский хоккей – не самый скандальный вид спорта, но незадолго до старта Кубка Первого канала возник конфликт интересов между казанским «Ак Барсом» и национальной сборной, которая выступит на втором этапе Еврохоккейтура.

«Ак Барс» разгромил финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата (4:1) без участия сборников – Никиты Лямкина, Дмитрия Юдина и Дмитрия Коронкова. Они уже отбыли в расположение национальной команды Валерия Брагина. Финны же, которые тоже сыграют за сборную на Кубке Первого канала, присутствовали в составе «Йокерита». Ситуация возмутила тренера казанцев Дмитрия Квартальнова. Тот заявил, что клуб связывался с КХЛ, но не получил разрешения оставить игроков еще на один матч.

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«Да все пытались и делали. Мы идем навстречу лиге, а нам говорят: «Это федерация». Но, ребят, они зарплату-то у нас получают, а не в федерации хоккея. Игра сборной только в четверг. В четверг! Не знаю, какие есть причины, чтобы наши парни не сыграли сегодня. Когда нам предлагали перенести матч из Хельсинки, мы согласились, но не знали, что так будет. Думаю, нам можно было пойти навстречу. Тем более, что только одна игра была сегодня в КХЛ», – заявил Квартальнов.

Коуча раскритиковал прославленный Борис Михайлов – двукратный олимпийский чемпион, возглавлявший сборную, СКА и ЦСКА. Он не понимает Квартальнова и считает, что вызов игроков в сборную – честь для любого клуба.

«Квартальнов сильно удивил своими высказываниями, – сказал Михайлов. – Для любого тренера огромная честь, что его игрока вызывают в национальную сборную. Кубок Первого канала — домашний этап Евротура. На него всегда собирается сильная команда, перед которой стоит задача победить. Международный календарь был обнародован довольно давно, было ясно, что в понедельник, за три дня до старта, игроки должны будут прибыть в расположение сборной. Что сейчас выражать свое недовольство? Да и вообще, комментировать работу штаба сборной не должен тренер клуба. Игроков он отпустить в сборную обязан! А что касается матча КХЛ между «Ак Барсом» и «Йокеритом», то он был перенесен, и его дата была согласована с руководством обоих клубов».

17 декабря Россия сыграет со Швецией. Турнир продлится до 20 числа.

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