37-летний нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме 1+1.
За один сезон с «ястребами» форвард заработает 20 миллионов рублей.
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У Ковальчука закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Его обменяли в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб Илья провел 15 матчей, в которых забил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).
- Ранее в КХЛ Ковальчук играл за СКА, выиграв с клубом два Кубка Гагарина.
- За 6 сезонов в КХЛ он сыграл 367 матчей, в которых набрал 370 (161+209) очков.
- В НХЛ Ковальчук за 13 лет провел 966 матчей и набрал 904 (454+450) очка.
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