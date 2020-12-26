За один сезон с «ястребами» форвард заработает 20 миллионов рублей.

У Ковальчука закончился контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Его обменяли в «Вашингтон» из «Монреаля» в феврале. За столичный клуб Илья провел 15 матчей, в которых забил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В плей-офф «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4 в серии).