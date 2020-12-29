29 декабря омский «Авангард» очень удивил на презентации Ильи Ковальчука. Знаменитый хоккеист, который только тремя днями ранее пришел в команду, получил джерси с капитанской литерой.
При этом присутствовал и действующий капитан команды Алексей Емелин, который тоже носил букву «К» на груди.
«У нас два капитана, будем чередовать нашивку. Все понимают, что надо делать дело свое на сто процентов», – сказал журналистам Ковальчук, слова которого приводит «Р-Спорт».
В истории хоккея было немало прецедентов, когда два и более хоккеистов поочередно исполняли функции капитана в команде, а команда НХЛ «Миннесота Уайлд» в 2000-09 годах меняла капитанов каждые месяц-два.
- Контракт Ковальчука с «Авангардом» подписан по системе 1+1.
- Последние два сезона Илья провел в НХЛ, а до этого выступал за СКА, с которым завоевал два Кубка Гагарина.
(Фото: официальный сайт «Авангарда»)