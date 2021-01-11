Прославленный нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть ситуацию задержанного схиигумена Сергия.

«Письмо Президенту и народу. Остановим гонения на православных. Просим максимально распространить среди всех граждан РФ. С нами Бог!» – подписал публикацию в инстаграме 42-летний хоккеист. К обращению присоединились актеры Дмитрий Соколов и Мария Шукшина.

Хоккей
Дацюк очень близок с опальным схиигуменом Сергием. Дарил ему золотую медаль ЧМ и писал письма Путину
07/07/2020 В 16:02
  • Сергий – ковид-диссидент, летом захвативший Среднеуральский женский монастырь. Дацюк считает его своим духовником.
  • Схиигумена задержали 29 декабря и возбудили против него уголовное дело.

Дацюк очень близок с опальным схиигуменом Сергием. Дарил ему золотую медаль ЧМ и писал письма Путину

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