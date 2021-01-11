«Письмо Президенту и народу. Остановим гонения на православных. Просим максимально распространить среди всех граждан РФ. С нами Бог!» – подписал публикацию в инстаграме 42-летний хоккеист. К обращению присоединились актеры Дмитрий Соколов и Мария Шукшина.