Бывший владелец чеховского «Витязя» Николай Павлинов приговорен к 17 годам тюрьмы.

Суд подмосковного Серпухова признал виновными участников ОПС, занимавшееся хищением федеральных земель. Организатором преступного сообщества оказался Павлинов, известный в криминальных кругах под прозвищем Коля.

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Павлинов привез много канадских тафгаев в «Витязь» и вообще активно участвовал в жизни клуба. Риду Симпсону, который стал одним из первых зарубежных тафгаев «Витязя» при Павлинове, бизнесмен при первой же встрече выделил 50 тысяч долларов в виде бонуса, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».

  • Функционер также поддерживал боксерский клуб «Витязь», главными звездами которого были Александр Поветкин и Денис Лебедев.
  • В данный момент «Витязь» идет на девятой строчке в таблице Западной конференции КХЛ.

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