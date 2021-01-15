Бывший владелец чеховского «Витязя» Николай Павлинов приговорен к 17 годам тюрьмы.
Суд подмосковного Серпухова признал виновными участников ОПС, занимавшееся хищением федеральных земель. Организатором преступного сообщества оказался Павлинов, известный в криминальных кругах под прозвищем Коля.
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Павлинов привез много канадских тафгаев в «Витязь» и вообще активно участвовал в жизни клуба. Риду Симпсону, который стал одним из первых зарубежных тафгаев «Витязя» при Павлинове, бизнесмен при первой же встрече выделил 50 тысяч долларов в виде бонуса, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».
- Функционер также поддерживал боксерский клуб «Витязь», главными звездами которого были Александр Поветкин и Денис Лебедев.
- В данный момент «Витязь» идет на девятой строчке в таблице Западной конференции КХЛ.
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