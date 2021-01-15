Канадский тафгай-абориген дрался в ММА и бузил в КХЛ. Он советовал соперникам отрастить себе яйца

Павлинов привез много канадских тафгаев в «Витязь» и вообще активно участвовал в жизни клуба. Риду Симпсону, который стал одним из первых зарубежных тафгаев «Витязя» при Павлинове, бизнесмен при первой же встрече выделил 50 тысяч долларов в виде бонуса, сообщает телеграм-канал «Вброс по борту».