Бывший хоккеист ЦСКА Станислав Агафонов умер от передозировки наркотиками во Всеволожске. 34-летнего Агафонова обнаружили в коттедже деревни Вартемяги, которая находится в Ленинградской области. Рядом лежали ложка, шприцы и белый порошок. Нашел Агафонова тренер, живший в этом же доме, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке .

После завершения карьеры Агафонов стал работать тренером и ушел в религию. В интервью весной 2020 года он рассказал о мечте – он хотел, чтобы в России сочетались вера и спорт. «Чтобы не выглядело странным, когда какой-то хоккеист верит в Бога и молится», – приводит слова Агафонова сайт «Вера и общество».