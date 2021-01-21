Бывший хоккеист ЦСКА Станислав Агафонов умер от передозировки наркотиками во Всеволожске. 34-летнего Агафонова обнаружили в коттедже деревни Вартемяги, которая находится в Ленинградской области. Рядом лежали ложка, шприцы и белый порошок. Нашел Агафонова тренер, живший в этом же доме, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
После завершения карьеры Агафонов стал работать тренером и ушел в религию. В интервью весной 2020 года он рассказал о мечте – он хотел, чтобы в России сочетались вера и спорт. «Чтобы не выглядело странным, когда какой-то хоккеист верит в Бога и молится», – приводит слова Агафонова сайт «Вера и общество».
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- Помимо ЦСКА, Агафонов выступал в московских «Спартаке» и «Крыльях Советов».
- Игровую карьеру он завершил в 2012 году.
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