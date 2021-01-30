21-летний нападающий «Ак Барса» Артем Галимов забросил космическую по красоте шайбу в ворота «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Галимов получил шайбу в середине плошадки, проехал по правому краю к воротам и под прессингом Джейка Челиоса поразил ворота Джереми Смита. При этом бросок хоккеист «Ак Барса» сделал из необычного положения, так как ему до последнего момента мешал защитник. Гол хоккеист забил за 31 секунду до конца первого периода.
КХЛ
В русском хоккее – конфликт «Ак Барса» и сборной. Квартальнов разжигает
- Эта шайба стала 4-й для Галимова за 31 матч в регулярном сезоне.
- «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции после 51 матча, «Куньлунь» занимает последнее место в таблице.
(Фото: официальный сайт «Ак Барса»)
КХЛ
🏆«Ак Барс» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия
КХЛ
Возвращение Ковальчука и перерыв в гегемонии армейцев. Интриги КХЛ