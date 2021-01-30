Галимов получил шайбу в середине плошадки, проехал по правому краю к воротам и под прессингом Джейка Челиоса поразил ворота Джереми Смита. При этом бросок хоккеист «Ак Барса» сделал из необычного положения, так как ему до последнего момента мешал защитник. Гол хоккеист забил за 31 секунду до конца первого периода.