Об инциденте сообщает «Матч ТВ». 28-летний хоккеист проник в гостевую раздевалку после утренней тренировки и забрал клюшку. Пропажу вскоре заметили, и охрана отследила данные на камерах видеонаблюдения «Арены Рига». Мюррэя вычислили: оказалось, сперва он хотел спрятать клюшку на стадионе, но затем все же вынес ее из здания.