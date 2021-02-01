Канадский защитник рижского «Динамо» Джордан Мюррэй перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» украл клюшку лидера омичей Ильи Ковальчука.
Об инциденте сообщает «Матч ТВ». 28-летний хоккеист проник в гостевую раздевалку после утренней тренировки и забрал клюшку. Пропажу вскоре заметили, и охрана отследила данные на камерах видеонаблюдения «Арены Рига». Мюррэя вычислили: оказалось, сперва он хотел спрятать клюшку на стадионе, но затем все же вынес ее из здания.
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После произошедшего «Динамо» расторгло контракт со спортсменом.
- В 11 играх регулярки Мюррэй набрал 7 (1+6) очков.
- Матч состоялся 27 января, «Авангард» выиграл со счетом 2:1.
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