Канадский защитник рижского «Динамо» Джордан Мюррэй перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» украл клюшку лидера омичей Ильи Ковальчука.

Об инциденте сообщает «Матч ТВ». 28-летний хоккеист проник в гостевую раздевалку после утренней тренировки и забрал клюшку. Пропажу вскоре заметили, и охрана отследила данные на камерах видеонаблюдения «Арены Рига». Мюррэя вычислили: оказалось, сперва он хотел спрятать клюшку на стадионе, но затем все же вынес ее из здания.

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После произошедшего «Динамо» расторгло контракт со спортсменом.

  • В 11 играх регулярки Мюррэй набрал 7 (1+6) очков.
  • Матч состоялся 27 января, «Авангард» выиграл со счетом 2:1.

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