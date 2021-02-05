«От лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал, я готов выйти на ринг и ответить по-мужски на том языке, который понимает и проповедует он сам. Андрей Владимирович, принимаешь вызов? Думаю, что в случае отказа тебе будет сложно смотреть парням в глаза в раздевалке», – заявил хоккеист.

Также нападающий рассказал историю собственных взаимоотношений с тренером, когда оба работали в «Югре». Хоккеист заявил, что по приходу в клуб Разин предложил ему переподписать контракт на менее выгодных условиях. Игрок сделал это, так как ему дал добро агент Станислав Романов, однако позже выяснилось, что тренер и агент Людучина были знакомы.

«Когда спустя пару лет Романов пропихнул в «Северсталь» карманного генменеджера Щедрина и стал наполнять команду своими клиентами, Разин не просто был тренером, легитимизирующим эту муть, но и в нарушение всех норм сам стал клиентом Романова. Как я узнал, сокращенные контракты подписали не только со мной, но и с другими клиентами Стаса. Как я сейчас думаю, это была такая схема по «обезжириванию» игроков с большими контрактами, провернутая агентом, тренером и кем-то из руководства клуба. Разин целенаправленно создавал персональный ад для игроков. Он делил людей на касты, как в тюрьме: была каста «крысенышей», каста «змеенышей», каста «предателей», – написал Людучин в своем телеграм-канале.