Опубликовано 28/02/2021 в 06:39 | Обновлено 28/02/2021 в 06:41

Регулярный чемпионат КХЛ подошел к концу – победителем в шестой раз стал московский ЦСКА. Армейцы обыграл «Ак Барс» и взяли Кубок континентов.

Матч в Казани завершился со счетом 1:0, единственную шайбу забросил Артем Сергеев с передачи Антона Слепышева. Благодаря победе ЦСКА набрал 91 очко в 60 играх и всего на один балл опередил «Ак Барс».

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Лучшим бомбардиром регулярки стал нападающий «Динамо» Вадим Шипачев, набравший 66 (20+46) очков в 57 матчах. Лучший снайпер – одноклубник Шипачева Дмитрий Яшкин. В 59 играх он забросил 38 шайб и побил клубный рекорд Александра Мальцева сезона-1970/71 (37 шайб).

После регулярки были распределены пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Западная конференция

ЦСКА (1) – «Спартак» (8)

СКА (2) – «Динамо» Минск (7)

«Динамо» Москва (3) – «Северсталь» (6)

«Локомотив» (4) – «Йокерит» (5)

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Торпедо» (8)

«Авангард» (2) – «Автомобилист» (7)

«Металлург» (3) – «Барыс» (6)

«Салават Юлаев» (4) – «Трактор» (5)

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 2 марта.

Действующий обладатель трофея – ЦСКА, выигравший в 2019 году. В 2020-м титул не разыгрывался из-за пандемии коронавируса.

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