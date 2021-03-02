Пока в НХЛ команды только разгоняются, в КХЛ регулярка подошла к концу. Она оставила смешанные впечатления. Почти все участники плей-офф были известны задолго до завершения гладкой части сезона: после паузы на Евротур лишь «Спартак» и «Витязь» спорили за оставшееся вакантное место в кубковой восьмерке. Да и там борьбы не получилось: команда Олега Знарка быстро решила вопрос в свою пользу. Для турнира, где у половины участников попадание в плей-офф – главная и чуть ли не единственная цель, это тревожный показатель.

С другой стороны, без интриги все-таки не обошлось: обладатель Кубка Континента за победу в регулярке определялся в очной встрече «Ак Барса» и ЦСКА в заключительной игре. Да и по распределению пар плей-офф вопросы оставались до самого конца – плотность в топ-8 как на Западе, так и на Востоке довольно высокая. Кубок Гагарина будет еще интереснее – предпосылок достаточно.

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ЦСКА – «Ак Барс» – досрочный финал?

Самый вероятный финал – ЦСКА против «Ак Барса». Слишком уж круто выступили москвичи и казанцы – улетели от преследователей еще осенью и с тех пор никого особо не подпускали. Даже в решающем матче за Кубок Континента казалось, что команды намеренно играют не лучшим образом, словно берегут козыри для следующих очных встреч. И трофей армейцы трогать тоже не стали.

Трехкратные обладатели Кубка Гагарина из Казани находятся в суперской форме: связка Найджела Доуса и Стефана Да Косты – одна из лучших в КХЛ, прогрессирующий Дмитрий Воронков, сбалансированная вратарская бригада Тимур Билялов и Адам Рейдеборн, высокая конкуренция за места во всех звеньях, начиная со второго – и всем этим руководят Данис Зарипов на льду и Дмитрий Квартальнов со скамейки. Поражения в заключительных матчах регулярки смущать не должны – типичная история для тех, кто давно решил задачи на регулярный чемпионат и готовится к плей-офф.

Дмитрий Квартальнов и игроки ХК «Ак Барс» Фото: Getty Images

ЦСКА из-за ухода ряда лидеров во главе с Кириллом Капризовым сбавил по сравнению с прошлым сезоном, но мощи красно-синих по-прежнему достаточно, чтобы править на Западе. А может, и во всей лиге. Главное преимущество армейцев – тренерский штаб, умеющий перестроить команду с регулярки на плей-офф. Это то, чего как раз не хватало Квартальнову во время работы в ЦСКА. Если коуч «Ак Барса» так и не разобрался со слабым местом, то москвичи вполне могут взять реванш за финал 2018-го. А может, битва трехлетней давности все-таки не повторится?

Выстрелят ли «Динамо» и «Магнитка»?

Едва ли СКА сорвет встречу ЦСКА и «Ак Барса» – у питерцев сейчас перестройка и уклон на молодых игроков, которым для борьбы за Кубок Гагарина нужно еще подрасти. Зато прибавили чемпионы с 2012-го по 2014-й – московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

Бело-голубыми руководит самый опытный тренер КХЛ Владимир Крикунов – он великолепно распределил нагрузку на сезон, и к плей-офф его команда подходит в потрясающей форме. Еще в конце декабря они проигрывали «Ак Барсу» 2:7, а сейчас в заключительных 12 матчах уступили лишь однажды, и то по буллитам. Кроме того, Крикунов добился баланса в звеньях – раньше динамовское нападение строилось на связке Яшкин – Шипачев, а сейчас им вместе с Оскаром Линдбергом глубину добавляют Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Тарасов, да и чекеры периодически отличаются. А Яшкин так разошелся, что побил снайперский рекорд легендарного Александра Мальцева, забросив за сезон 38 шайб. Если в первом раунде обойдется без сенсаций, то во втором в противостоянии со СКА фаворитами будут именно москвичи. А если дело дойдет до московского дерби в финале Запада, то и ЦСКА придется очень непросто.

Владимир Крикунов Фото: Getty Images

Похожая ситуация и на Востоке. Вроде бы, следующий за «Ак Барсом» фаворит – «Авангард», но «ястребы» в последнее время не очень стабильны. Другое дело – «Магнитка». Пусть получилась слабоватая концовка, но перед ней был мощный рывок с начала января по начало февраля, благодаря которому «Металлург» позволил себе потерять очки, но при этом отдохнул перед решающими матчами и все равно остался на третьей строчке. Магнитогорцы могут сделать очень неприятно не только омичам, но и казанцам. Впрочем, для начала им бы разобраться с кусачим «Барысом».

Каким будет возвращение в плей-офф «Трактора», «Северстали» и Минска?

Сразу три команды вернулись в плей-офф после прошлогоднего отсутствия. Благодаря Анвару Гатиятулину «Трактор» быстро преодолел кризис – в прошлом сезоне в Челябинске шла война между болельщиками и руководством, а в этом Танкоград даже занимал первое место на Востоке, пусть и недолго. Сейчас у «Трактора» качественная оборона – классическая фишка Гатиятулина, да и в нападении молодой Виталий Кравцов, опытный Сергей Калинин, Алексей Бывальцев, несколько качественных легионеров – в общем, подбор неплохой.

Олег Евенко («Трактор») и Алексей Семенов («Салават Юлаев») Фото: Twitter

«Трактор» отсутствовал в плей-офф всего год, а «Северсталь» и минское «Динамо» – два и три соответственно. Да и попадая туда по праздникам, они быстро вылетают. Но в нынешнем сезоне все чуточку иначе. У череповчан – Андрей Разин. Человек-харизма, умеющий и команду завести, и судей придушить, и тактику выстроить. У Минска – топовые легионеры Брэндон Козун, который когда-то был одним из лучших снайперов КХЛ, Шейн Принс и Роб Клинкхаммер. Им бы еще феерившего до Нового года Егора Шаранговича, но тот укатил в «Нью-Джерси». Но несмотря на в целом удачный сезон и временами реально классные отрезки, в первом раунде им будет очень тяжело. Пока они решают несколько иные задачи по сравнению с московским «Динамо» и СКА.

Удивит ли первый раунд?

Потолок зарплат сработал – несмотря на практически полное отсутствие борьбы за плей-офф, лига выглядит вполне сбалансированной. Если вынести за скобки лидеров, то получается очень плотная борьба: московское «Динамо» и «Локомотив» до последнего тура рубились за третье место на Западе, СКА сейчас примерно на том же уровне, «Северсталь» и минское «Динамо» устроили чехарду на шестом-седьмом месте. Похожая картина на Востоке. И все-таки главное мерило баланса в лиге – первый раунд плей-офф.

До НХЛ пока далековато – там андердоги постоянно удивляют лидеров, а нередко вообще берут Кубок Стэнли. И все-таки есть шанс, что в первом раунде случится что-то неожиданное. Даже позиции ЦСКА и «Ак Барса» не настолько очевидны, как может показаться изначально. «Спартак» ударно провел заключительные матчи и лишил «Витязь» шансов на плей-офф за два тура до финиша. Армейцы для красно-белых – отличный раздражитель. В этом сезоне у Олега Знарка не все получается в плане тактики и подбора игроков, но настраивать команду он умеет. Московское дерби будет отличным украшением раунда.

Олег Знарок Фото: Twitter

«Торпедо» – типичная команда, для которой выход в плей-офф – главная цель на сезон. Нижегородцы четыре года стабильно проигрывали в четвертьфинале конференции. Но сейчас у них есть Дамир Жафяров, Энди Мили и Иван Чехович. Жафяров – один из лучших игроков КХЛ, и если казанцы его не закроют, он может наделать им немало проблем.

Дальше – еще интереснее. Дуэль североамериканских тренеров в противостоянии «Авангард» – «Автомобилист»: уральцы не в лучшей форме, но кто знает, что приготовили соперникам Билл Питерс и Павел Дацюк? В серии «Салавата» против «Трактора» вообще нет фаворита, несмотря на лучшее выступление уфимцев в регулярке. А у «Локомотива» будет преимущество над «Йокеритом» только благодаря тому, что серия полностью пройдет в Ярославле – в Финляндии слишком строгий карантин для постоянных челноков через границу в плей-офф.

Но даже если в первом раунде победят исключительно более «высокие» команды, начиная со второго пойдет мясорубка. И вот там уже предсказать победителей будет гораздо сложнее.

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