Уже 2 марта стартует плей-офф 13-го Кубка Гагарина. Прошлый год оставил нас без ярких заруб – взамен в этом сезоне уже первый раунд дарит крутые противостояния.
Перед его началом просто необходимо решить, у какой команды больше шансов взять трофей.
КХЛ
ЦСКА выиграл регулярку, определены пары плей-офф
КТО ВЫИГРАЕТ КУБОК ГАГАРИНА?
По итогам регулярного чемпионата в плей-офф вышли 16 команд – по 8 от Запада и Востока. В четвертьфинале Западной конференции ЦСКА встретится со «Спартаком», «Локомотив» – с «Йокеритом», СКА – с минским «Динамо», а московское «Динамо» – с «Северсталью». На Востоке «Ак Барс» проведет серию с «Торпедо», «Салават Юлаев» – с «Трактором», «Авангард» – с «Автомобилистом», а «Металлург» – с «Барысом».
- По регламенту турнира команды, занявшие наивысшее место в регулярке, в плей-офф всегда будут играть против команд с худшей позицией в таблице.
- В прошлом сезоне розыгрыш Кубка Гагарина был отменен в связи с пандемией коронавируса. В 2019-м чемпионом стал ЦСКА.
КХЛ
Хоккеист вызвал тренера «Северстали» на бой по правилам ММА
КХЛ
Рижское «Динамо» уволило игрока за кражу клюшки Ковальчука