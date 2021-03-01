Уже 2 марта стартует плей-офф 13-го Кубка Гагарина. Прошлый год оставил нас без ярких заруб – взамен в этом сезоне уже первый раунд дарит крутые противостояния.

Перед его началом просто необходимо решить, у какой команды больше шансов взять трофей.

По итогам регулярного чемпионата в плей-офф вышли 16 команд – по 8 от Запада и Востока. В четвертьфинале Западной конференции ЦСКА встретится со «Спартаком», «Локомотив» – с «Йокеритом», СКА – с минским «Динамо», а московское «Динамо» – с «Северсталью». На Востоке «Ак Барс» проведет серию с «Торпедо», «Салават Юлаев» – с «Трактором», «Авангард» – с «Автомобилистом», а «Металлург» – с «Барысом».