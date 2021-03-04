Во время второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Автомобилистом» произошел неприятный эпизод: линейный судья Юрий Иванов потерял сознание во время паузы рядом со скамейкой омского клуба.

Арбитр начал терять сознание и не удержался на ногах, его увезли на носилках. Позже Иванов пришел в себя, в больнице его опрашивали врачи скорой помощи. При этом перед началом матча судья подъезжал к скамейке «Авангарда» и просил нашатырный спирт, сообщает журналист Алексей Шевченко. Видеозапись инцидента можно посмотреть по ссылке

«Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:3 и повел 2-0 в серии.

Следующие матчи команды сыграют 6 и 8 марта в Екатеринбурге.

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