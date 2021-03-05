Ярославский «Локомотив» уверенно разгромил финский «Йокерит» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина – 5:0.
21-летний нападающий железнодорожников Николай Коваленко результативными баллами не отметился, но все равно попал в хайлайты благодаря не самому спортивному поведению.
За 4 минуты до окончания матча на льду разгорелась драка, после которой Коваленко со скамейки показал игрокам «Йокерита» неприличный жест, означающий обычно акт орального совокупления.
КХЛ
Джентльмен года в КХЛ! Хоккеист «Автомобилиста» убедил судью не удалять соперника
- Николай Коваленко – сын олимпийского чемпиона и экс-игрока НХЛ Андрея Коваленко.
- В 2018-м Коваленко-старший избил судью на турнире ветеранов.
- «Локомотив» ведет в серии 2-0.
КХЛ
Глава профсоюза КХЛ: «Считаю, что ударил судью правильно – за такие слова надо наказывать»
КХЛ
В русском хоккее – конфликт «Ак Барса» и сборной. Квартальнов разжигает