Опубликовано 05/03/2021 в 20:58 GMT | Обновлено 05/03/2021 в 21:05 GMT

Ярославский «Локомотив» уверенно разгромил финский «Йокерит» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина – 5:0.

21-летний нападающий железнодорожников Николай Коваленко результативными баллами не отметился, но все равно попал в хайлайты благодаря не самому спортивному поведению.

За 4 минуты до окончания матча на льду разгорелась драка, после которой Коваленко со скамейки показал игрокам «Йокерита» неприличный жест, означающий обычно акт орального совокупления.

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Николай Коваленко – сын олимпийского чемпиона и экс-игрока НХЛ Андрея Коваленко.

В 2018-м Коваленко-старший избил судью на турнире ветеранов.

«Локомотив» ведет в серии 2-0.

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