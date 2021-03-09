Экс-нападающий «Нефтехимика» Денис Казионов стал участником инцидента на стоянке ЖК «Ривер Парк» в Москве.

Porsche Macan, за рулем которого находился хоккеист, пробил стену паркинга, застрял в стене и повис над землей на высоте третьего этажа.

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Позже Казионов подтвердил, что автомобиль принадлежит ему, а также поделился подробностями происшествия.

«Ехали всей семьей: я, жена и ребенок сзади. Парковался… здесь открытая парковка со всех сторон, и только с одной стороны есть стена. В общем, она не теплая. Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит.

Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он еще и снегом припорошен. Я начал тормозить, а она вообще ни в какую, просто катится и все. Вот так мы и доехали до стены. Сами просто в невероятном шоке. Сын у меня сзади сидел, жена рядом», – рассказал Казионов Sport24

В сезоне-2019/20 Казионов провел 41 матч в КХЛ в составе «Нефтехимика» и набрал 9 (4+5) очков, после чего покинул клуб.

До этого хоккеист выступал в КХЛ за «Амур», «Автомобилист», «Кузню», «Трактор», «Северсталь», «Авангард», «Торпедо», «Сочи», «Магнитку» и минское «Динамо».

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