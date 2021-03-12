Определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина. Последним участником стал магнитогорский «Металлург», который обыграл «Барыс» и повел 4-2 в серии.
Западная конференция
ЦСКА в четырех матчах обыграл «Спартак» – 1:0 (ОТ), 5:1, 3:0, 3:1.
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«Локомотив» быстро прошел «Йокерит» также в четырех встречах – 1:0, 5:0, 3:2 (ОТ), 4:1.
СКА после пяти игр одолел минское «Динамо» – 4:2, 6:4, 4:3 (ОТ), 1:2, 4:3 (ОТ).
Московское «Динамо» в пятиматчевой серии победило «Северсталь» – 1:0, 2:5, 2:1 (ОТ), 5:2, 4:3.
Пары четвертьфинала:
ЦСКА – «Локомотив», СКА – «Динамо» М
Восточная конференция
«Ак Барс» одолел нижегородское «Торпедо» в четырех матчах – 2:1 (ОТ), 4:1, 4:0, 4:1.
«Салават Юлаев» после пяти матчей оставил позади «Трактор» – 1:3, 3:2 (ОТ), 4:0, 3:0. 3:2.
«Авангард» в пяти играх прошел «Автомобилист» – 3:0, 4:3, 1:2, 4:3 (ОТ), 3:1.
«Металлург» по итогам шести встреч оказался сильнее «Барыса» – 7:4, 1:2 (ОТ), 2:1, 2:4, 5:1, 5:3.
Пары четвертьфинала:
«Ак Барс» – «Салават Юлаев», «Авангард» – «Металлург»
- Первые матчи четвертьфиналов состоятся 17 марта: ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а «Ак Барс» встретится с «СЮ».
- Действующий обладатель трофея – ЦСКА, выигравший в 2019 году. В 2020-м титул не разыгрывался из-за пандемии коронавируса.
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